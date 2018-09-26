В управлении внутренних дел г. Шымкента рассказали, где именно будут установлены аппаратно-программные комплексы «Сергек».
Представляем вашему вниманию полный перечень перекрестков:
1. Трасса А2: пересечение трасс Алматы-Ташкент — Термез и проспекта Байдибек би (объездная дорога на Бозарык)
2. Трасса А2: пересечение трасс Алматы-Ташкент — Термез и ул. Сырым батыра (Кайнар булак)
3. Трасса А2: пересечение трасс Алматы-Ташкент -Термез и ул. Аль-Фараби
4. Трасса А2: пересечение трасс Алматы-Ташкент -Термез (ул. Молдагулова-Мусрепова)
5. Пересечение Туркестанского шоссе и ул. Бакбаева (поворот на аэропорт)
6. Туркестанское шоссе (отд. Кирова)
7. Перекресток ул. Гагарина и Алпысбаева
8. Перекресток ул. Гагарина и Кентаева
9. Пр. Республики (в районе остановки «Рахат»)
10. Пр. Республики (в месте поворота в мкр. Казыгурт)
11. Пр. Республики — район мкр. Казыгурт (старый пост ГАИ)
12. Перекресток ул. Толеметова и Утегенова
13. Ул. Толеметова (в районе Назарбаев школы)
14. Перекресток ул. Отегенова и Шакирова
15. Ул. Утегенова (рядом с баней «Жанаша»)
16. Пр. Кунаева (рядом с фитнес-клубом Royal)
17. Пр. Байдибек би (рядом с кафе «Гранд Береке»)
18. Пр. Байдибек би (рядом с тойханой «Алтын сарай»)
19. Ул. Аргынбекова (рядом с тойханой «Коркем»)
20. Ул. Аргынбекова (в направлении ул. Шаяхметова-Жибек жолы)
21. Перекресток ул. Жибек жолы и Аргынбекова
22. Ул. Жибек жолы (рядом с магазином «Шин Лайн»)
23. Ул. Жибек жолы (рядом с «Университетом Шымкент»)
24. Перекресток ул. Жибек жолы и Бабашулы, мкр. Таскен
25. Перекресток ул. Момынова и Ибрагим ата (объездная дорога Казбакалейторга)
26. Дорога №1, рядом с сш №74
27. Объездная Ленгерская трасса (поворот на завод ШНОС)
28. Ленгерское шоссе (район зоны отдыха «Сауран»)
29. Ленгерское шоссе, мкр. Бадам-2
30. Населенный пункт Сайрам (район Центрального рынка)
31. Мкр. Жанаталап, ул. Шардара (населенный пункт Кызылжар)
32. Мкр. Забадам, ул. Саттарханова (рядом с мечетью)
33. Перекресток ул. Жибек жолы и Толеметова (мкр. Маскен)
34. Перекресток Ленгерского шоссе и ул. Н. Ирисбекова (мкр. Бадам-1)
35. Перекресток ул. Байтерекова и Толеметова.
Напомним, что пока камеры работают в пилотном режиме: фиксируют только нарушения дорожного движения. В целом камеры «Сергек» фиксируют три вида нарушений: превышение скорости, пересечение стоп-линии на красный цвет и пересечение двойной сплошной.
Всего будет установлено 160 видеокамер.