В управлении внутренних дел г. Шымкента рассказали, где именно будут установлены аппаратно-программные комплексы «Сергек».

Представляем вашему вниманию полный перечень перекрестков:

1. Трасса А2: пересечение трасс Алматы-Ташкент — Термез и проспекта Байдибек би (объездная дорога на Бозарык)

2. Трасса А2: пересечение трасс Алматы-Ташкент — Термез и ул. Сырым батыра (Кайнар булак)

3. Трасса А2: пересечение трасс Алматы-Ташкент -Термез и ул. Аль-Фараби

4. Трасса А2: пересечение трасс Алматы-Ташкент -Термез (ул. Молдагулова-Мусрепова)

5. Пересечение Туркестанского шоссе и ул. Бакбаева (поворот на аэропорт)

6. Туркестанское шоссе (отд. Кирова)

7. Перекресток ул. Гагарина и Алпысбаева

8. Перекресток ул. Гагарина и Кентаева

9. Пр. Республики (в районе остановки «Рахат»)

10. Пр. Республики (в месте поворота в мкр. Казыгурт)

11. Пр. Республики — район мкр. Казыгурт (старый пост ГАИ)

12. Перекресток ул. Толеметова и Утегенова

13. Ул. Толеметова (в районе Назарбаев школы)

14. Перекресток ул. Отегенова и Шакирова

15. Ул. Утегенова (рядом с баней «Жанаша»)

16. Пр. Кунаева (рядом с фитнес-клубом Royal)

17. Пр. Байдибек би (рядом с кафе «Гранд Береке»)

18. Пр. Байдибек би (рядом с тойханой «Алтын сарай»)

19. Ул. Аргынбекова (рядом с тойханой «Коркем»)

20. Ул. Аргынбекова (в направлении ул. Шаяхметова-Жибек жолы)

21. Перекресток ул. Жибек жолы и Аргынбекова

22. Ул. Жибек жолы (рядом с магазином «Шин Лайн»)

23. Ул. Жибек жолы (рядом с «Университетом Шымкент»)

24. Перекресток ул. Жибек жолы и Бабашулы, мкр. Таскен

25. Перекресток ул. Момынова и Ибрагим ата (объездная дорога Казбакалейторга)

26. Дорога №1, рядом с сш №74

27. Объездная Ленгерская трасса (поворот на завод ШНОС)

28. Ленгерское шоссе (район зоны отдыха «Сауран»)

29. Ленгерское шоссе, мкр. Бадам-2

30. Населенный пункт Сайрам (район Центрального рынка)

31. Мкр. Жанаталап, ул. Шардара (населенный пункт Кызылжар)

32. Мкр. Забадам, ул. Саттарханова (рядом с мечетью)

33. Перекресток ул. Жибек жолы и Толеметова (мкр. Маскен)

34. Перекресток Ленгерского шоссе и ул. Н. Ирисбекова (мкр. Бадам-1)

35. Перекресток ул. Байтерекова и Толеметова.

Напомним, что пока камеры работают в пилотном режиме: фиксируют только нарушения дорожного движения. В целом камеры «Сергек» фиксируют три вида нарушений: превышение скорости, пересечение стоп-линии на красный цвет и пересечение двойной сплошной.

Всего будет установлено 160 видеокамер.