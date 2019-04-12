В Шымкенте сожгли камеры «Сергек». Полиция ведет расследование.

В прошлом году у нас произошел один случай. В одном из населённых пунктов города мы установили камеры «Сергек»,- сообщил на свой странице в facebook заместитель акима Шымкента Данат Жумин.

«Спустя какое-то время их сожгли. Полиция начала расследование. Предположили, что местные «лихачи» таким образом решили выразить протест нашему начинанию по повышению безопасности на дорогах. Но интересно другое. На днях к нам поступило коллективное обращение от жителей этого же населенного пункта. Просят как можно скорее установить новые камеры на месте сгоревших. Говорят, что страдают из-за нарушителей ПДД, по чьей вине уже несколько людей здесь стали жертвами, в том числе и со смертельным исходом.