В Шымкенте сожгли камеры «Сергек». Полиция ведет расследование.
В прошлом году у нас произошел один случай. В одном из населённых пунктов города мы установили камеры «Сергек»,- сообщил на свой странице в facebook заместитель акима Шымкента Данат Жумин.
«Спустя какое-то время их сожгли. Полиция начала расследование. Предположили, что местные «лихачи» таким образом решили выразить протест нашему начинанию по повышению безопасности на дорогах. Но интересно другое. На днях к нам поступило коллективное обращение от жителей этого же населенного пункта. Просят как можно скорее установить новые камеры на месте сгоревших. Говорят, что страдают из-за нарушителей ПДД, по чьей вине уже несколько людей здесь стали жертвами, в том числе и со смертельным исходом.
Я искренне люблю Шымкент и жителей, которые его населяют. В большинстве своём это добрые, трудолюбивые и честные люди. Но, как и везде, в нашем городе есть и не самые лучшие его представители, чьи действия зачастую наносят урон всем остальным. Наша задача создать во всех сферах города такие условия, при которых никто не будет иметь возможности безнаказанно нарушать общепринятые правила», — написал заместитель акима Шымкента.