1500 камер дополнительно установят на улицах Шымкента

Кажется, что в Шымкенте уже не осталось участков без камер, говорят водители, постоянные получатели «писем счастья». А вот жители, особенно частного сектора, с таким утверждением не согласны. Они уверяют, мегаполису не хватает умных камер.

На злобу дня первым и на радость вторым в Шымкенте объявили об установке дополнительных 1500 камер видеонаблюдения.

Их установят по всей территории города, 500 из них для фиксации нарушений ПДД. Кстати, как сообщает акимат, в 2024 году камер станет еще больше. В планах установить 1500 камер в этом году и 2000 в следующем.

Главная цель — обезопасить город, чтобы любые нарушения фиксировались. Все видео в онлайн режиме транслируются в Центр оперативного управления.

Благодаря им сотни преступлений удалось раскрыть и предотвратить вовремя. Сюда относятся мелкое хулиганство, грабежи, кражи, суициды. Кстати о последнем, именно благодаря умным камерам и внимательности сотрудников ЦОУ полицейским удалось спасти десятки жизней тем, кто был на грани.