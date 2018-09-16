В Туркестанской области активно развивают рыбную промышленность.

К примеру, в одном из хозяйств Тюлькубасского района занимаются разведением элитной породы рыб. Предприятие было запущено пять лет тому назад по Карте индустриализации. Стоимость проекта — 452 миллиона тенге. Сейчас здесь выпускают до 40 тонн мяса рыбы и свыше 30-ти кг икры, передает 24.kz.

Наращивать мощность производства рыбозавод планирует и дальше. Процесс полностью автоматизирован. В производственных цехах установлены 8 круглых и 7 четырехугольных бассейнов.

Андрей Вадимовский, главный специалист рыбзавода: — Рыбу в основном отправляем по Казахстану. Алматы, Шымкент. Здесь в зоне отдыха есть форель. Плюс специализированный магазин. В рестораны, по городу.