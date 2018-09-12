Видео, на котором юный Бекмансур тянет на тросе автомобиль с пассажирами, опубликовал на своей странице пользователь Facebook’а Amir Makhmet, передает ИА «NewTimes.kz».

Случай произошел в Акмолинской области на мероприятии, посвященном Дню здоровья.

Камера запечатлела, как мальчик тащит на тросе автомобиль с пассажирами. Трос присоединен к ремням на корпусе ребенка. Под одобрительные выкрики толпы он делает первые шаги, и автомобиль трогается с места. А когда остается несколько метров до рекорда, мальчик падает на четвереньки и, приложив усилие, доходит до рекордной отметки.

Бүгін «Денсаулық күніне» орай біздің ауылда, қазақтың біртуар балуаны Қажымұқан Мұнайтпасовтың туған жерінде 6 жасар Бекмансұр жеңіл автокөлікті 20 метр қашықтыққа тартып, рекорд орнатты. Өзінің кішкентай болғанына қарамастан, Бекмансұр нағыз батыр. Ол мені өзінің ағасындай көріп, үнемі жақын тартып жүреді. Мен мұны мақтан тұтамын. Астана қаласында тұратын жас батырдың алғашқы жеңісінің куәсі болу мен үшін, біздің ауылдың тұрғындары үшін зор мәртебе! Алға інім! Қанатың ешқашан талмасын! Қажымұқан атамыздай балуан бол! Аллам өзіңді қолдасын!#Бекмансур #АмирМахмет #ҚажымұқанАуылы Опубликовано Amir Makhmet Воскресенье, 9 сентября 2018 г.

«Сегодня в нашем ауле, в котором родился непревзойденный силач Хаджимукан Мунайтпасов, 6-летний Бекмансур протащил легковой автомобиль на расстояние 20 метров и установил рекорд. Несмотря на то, что Бекмансур еще маленький, он настоящий батыр. Он относится ко мне, как к брату. И я очень горжусь этим. Для меня, как и для моих односельчан, большая честь быть свидетелями первой победы юного батыра», — написал автор видео.