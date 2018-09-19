Приказом ответственного секретаря Министерства юстициии Республики Казахстан Д. Айтмухаметова от 17 сентября 2018 года руководителем Департамента юстиции города Шымкент назначен Тастанов Орынбасар Зайдинович.

В этой связи представитель Министерства юстициии Республики Казахстан официально представил коллективу руководителя департамента и пожелал ему успехов в новой должности.

В свою очередь О.Тастанов заверил, что приложит все силы и опыт работы для оправдания доверия, оказанного ему Министром юстиции Республики Казахстаны и ответственным секретарем.