В 2017 году жители Центральноафриканской Республики (ЦАР), Ирака и Южного Судана сталкивались с негативными эмоциями чаще других. Такие результаты показало исследование компании Gallup, передает РИА Новости.

Социологи выясняли у людей из 146 стран, испытывали ли они негативные чувства накануне опроса. 38 процентов опрошенных заявили, что испытывали беспокойство, 37 процентов — стресс, а 31 процент — физическую боль. Как минимум один из пяти респондентов чувствовал грусть (23 процента) или гнев (20 процентов).

Наиболее высокий индекс негативных эмоций (61) был выявлен у жителей ЦАР. 76 процентов жителей этой страны испытывали физическую боль и почти столько же (74 процента) — сильное беспокойство. Оба показателя являются самыми высокими среди всех стран за последнее десятилетие.

Второе место в рейтинге занимает Ирак, который был «лидером» четыре года подряд. За ним следуют Южный Судан, Чад, Сьерра-Леоне, Египет, Иран, Нигер, палестинские территории, Либерия, Мадагаскар и Уганда.

В число стран с наименьшим индексом негативных эмоций (20) входят Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Польша, Эстония, Монголия, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, Маврикий, Болгария и Тайвань.

В целом в 2017 году в мире стало больше, чем когда-либо, стресса, беспокойства и боли, показало исследование.