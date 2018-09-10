В Сети появились видео незрячей москвички Виктории Андреевой, на кадрах которых она читает стихи казахских поэтов. Об этом передает NUR.KZ.

Девушка на протяжении четырех лет изучает казахский. Любовь к нашему государственному языку у нее зародилась через творчество казахстанских исполнителей: Батыра Шукенова, Кайрата Нуртаса и Димаша Кудайбергена.

Виктория серьезно подошла к изучению казахского, поэтому в последнее время уделяет много времени не только казахстанской эстраде, но и изучает культуру нашей страны, а также читает произведения казахских классиков.

С недавнего времени она ведет на YouTube свой канал «Виктория Андреева». В выкладываемых роликах девушка проникновенно читает стихи казахских поэтов.

Напомним, Виктория плохо видит, но это не мешает ей учиться новому. Девушка мечтает посетить нашу страну и поговорить на казахском с носителями языка.