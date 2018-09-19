Соответствующие изменения в законодательство готовятся МВД РК. Приказом министра внутренних дел установят, что свидетельства о регистрации транспортных средств (СРТС), изготовленные и выданные до 1 января 2019 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств.

Новые техпаспорта станут выдавать поэтапно. Как именно, пока уточняется.

Новые документы станут более удобными, изменив форму и размер (примерно, 5.5 на 8.5 см). В результате их можно будет без проблем размещать в портмоне. Техпаспорта оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной микросхемой, в которой пропишут все регистрационные данные автомобиля. В том числе:

государственный регистрационный номерной знак;

серию и регистрационный номер свидетельства;

дату выдачи свидетельства;

марку, модель;

год выпуска транспортного средства;

категорию транспортного средства;

отметку о снятии с учёта (будут не разрезать, как старый техпаспорт, а пробивать дыроколом, — прим. Kolesa.kz);

идентификационный номер (VIN);

массу без нагрузки, кг;

объём двигателя, см куб.;

разрешённую макс. массу, кг;

цвет транспортного средства;

владельца транспортного средства;

место жительства владельца;

особые отметки;

дату первичной регистрации;

сведения о видах переоборудования транспортного средства;

иные сведения.

Причём по мере необходимости поля могут изменяться и добавляться.