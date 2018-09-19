Соответствующие изменения в законодательство готовятся МВД РК. Приказом министра внутренних дел установят, что свидетельства о регистрации транспортных средств (СРТС), изготовленные и выданные до 1 января 2019 года, являются действительными до перерегистрации транспортных средств.
Новые техпаспорта станут выдавать поэтапно. Как именно, пока уточняется.
Новые документы станут более удобными, изменив форму и размер (примерно, 5.5 на 8.5 см). В результате их можно будет без проблем размещать в портмоне. Техпаспорта оснастят ультрафиолетовыми элементами защиты и электронной микросхемой, в которой пропишут все регистрационные данные автомобиля. В том числе:
государственный регистрационный номерной знак;
серию и регистрационный номер свидетельства;
дату выдачи свидетельства;
марку, модель;
год выпуска транспортного средства;
категорию транспортного средства;
отметку о снятии с учёта (будут не разрезать, как старый техпаспорт, а пробивать дыроколом, — прим. Kolesa.kz);
идентификационный номер (VIN);
массу без нагрузки, кг;
объём двигателя, см куб.;
разрешённую макс. массу, кг;
цвет транспортного средства;
владельца транспортного средства;
место жительства владельца;
особые отметки;
дату первичной регистрации;
сведения о видах переоборудования транспортного средства;
иные сведения.
Причём по мере необходимости поля могут изменяться и добавляться.