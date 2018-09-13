Посетителям Центров обслуживания населения оказывали государственные услуги звезды казахстанской эстрады и телевидения.

Правительство для граждан на один день «приняло на работу» Кадырали Болмана, Курмаш Махана, Гани Жапишева, Шахаризата Сейдахметова, Айжан Нурмагамбетову, Марата Омарова, Мырзахана Маханова и Азимбека Байлина. Представители шоу-бизнеса выдавали удивленным посетителям талоны электронной очереди, информационные справки и готовые документы.

Мероприятие «Один день звезды в ЦОНе» прошло одновременно во фронт-офисах поселка Акмолинской области, города Каскелена Алматинской области, а также в Медеуском ЦОНе Алматы и спецЦОНе Астаны. Услугополучатели не упустили возможности не только получить справки из рук кумиров, но и сделать фото на память.

Шахаризат Сейдахметов, например, выдавал готовые номерные знаки и техпаспорта на автомобили в специализированном Центре обслуживания населения. «С людьми работать всегда сложно. Люди приходят очень разные. Кто-то позитивно настроен, а кто-то сразу негативно. Тут нужно быть самому немного психологом, чтобы справляться с таким потоком граждан. И главное – всегда улыбаться», — поделился впечатлениями певец.

А телеведущий Гани Жапишев испытал себя в роли консультанта за справочным столом. «Для меня это был новый опыт. Поработав пару часов на консультации, я испытал настоящий стресс и успел понять, что работа операторов ЦОНа очень сложная. Здесь нужно быть не только грамотным специалистом и оказывать верную консультацию, но и обладать значительными коммуникативными навыками, потому что люди приходят абсолютно разные и каждый со своими проблемами и настроением», — рассказал Гани.

Всего в 314 фронт-офисах «Правительства для граждан» работает 8 818 человек. Эти сотрудники шесть дней в неделю с 9 утра до 8 вечера помогают людям получать государственные услуги. За 7 месяцев этого года граждане получили более 20 миллионов госуслуг через центры обслуживания населения. При этом более 7 млн госуслуг было получено самостоятельно через секторы самообслуживания.