Как будут работать ЦОНы Шымкента в праздничные дни

В понедельник, 26 октября, центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы Шымкента не будут работать в связи с празднованием Дня Республики.

При этом в субботу, 24 октября, дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут принимать посетителей.

Дежурные центры обслуживания населения будут работать с 9:00 до 13:00.

В специализированных ЦОНах приём заявлений будет осуществляться с 9:00 до 12:00, а выдача готовых документов — до 13:00.

С 27 октября ЦОНы и спецЦОНы Шымкента вернутся к обычному графику работы.