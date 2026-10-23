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На главную Анонс Как будут работать ЦОНы Шымкента в праздничные дни

Как будут работать ЦОНы Шымкента в праздничные дни

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Редактор Юлия Машковская
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В понедельник, 26 октября, центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы Шымкента не будут работать в связи с празднованием Дня Республики.

При этом в субботу, 24 октября, дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут принимать посетителей.

Дежурные центры обслуживания населения будут работать с 9:00 до 13:00.

В специализированных ЦОНах приём заявлений будет осуществляться с 9:00 до 12:00, а выдача готовых документов — до 13:00.

С 27 октября ЦОНы и спецЦОНы Шымкента вернутся к обычному графику работы.

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