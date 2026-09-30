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На главную Анонс С 1 октября — новый график дежурных ЦОНов Шымкента

С 1 октября — новый график дежурных ЦОНов Шымкента

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Редактор Юлия Машковская
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Филиал «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщает, что с 1 октября по дежурному графику будут работать ЦОН Каратауского района по адресу: проспект Байдибек би, 362/7, и ЦОН Енбекшинского района по адресу: улица Байтерекова, 89.

При этом ЦОНы Абайского и Аль-Фарабийского районов, расположенные по адресам: улица Мадели Кожа, 1Г и улица Жангельдина, 13А, переходят на обычный график работы: в будние дни — с 9:00 до 18:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Напомним, дежурные ЦОНы принимают граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед, а в субботу — с 9:00 до 13:00.

Адреса дежурных спецЦОНов остаются без изменений: спецЦОН №1 — мкр. Достык, 2343/1, и спецЦОН №2 — мкр. Асар-2, 12Б.

Они работают с понедельника по пятницу до 18:00, выдача готовых документов осуществляется до 20:00.

В субботу — с 9:00 до 12:00, выдача готовых документов — до 13:00.

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