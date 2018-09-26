Масло касторовое или масло клещевины (с лат.ОleumRicini) – производится из семян растения клещевина обыкновенная. В нём содержатсялинолевая, олеиновая ирицинолеваякислоты, а так же другие полезные органические вещества. Представляет собой прозрачную тягучую жидкость со слабо выраженным запахом.

Несмотря на свою густую и вязкую консистенцию, это масло замечательно впитывается, не образуя плёнку, поэтому часто применяется в косметологии для питания кожи и укрепления волос. Благодаря своим антисептическим и противовирусным свойствам, касторовое масло используют в народной медицине при лечении герпеса, кандидоза, папиллом.

Более всего оно известно, как «касторка», которую применяют при запорах, как слабительное средство.При попадании внутрь расщепляется в тонком кишечнике с образованием липазы, которая раздражающе воздействует на рецепторы кишечника и усиливает перистальтику.

Отличительная особенность этого масла – оно не портится со временем и почти не подвержено перепадам окружающей температуры. Поэтому его используют для ухода за кожаными вещами, оно восстанавливает эластичные свойства кожи, придаёт водоотталкивающие свойства.

Использование в косметологии

Касторовое масло помогает сохранить здоровое состояние кожи, насыщает её питательными веществами, снимает воспаление. Для приготовления маски для кожи, бровей и ресниц, а так же для волос масло смешивают с другими природными компонентами, расчитывая, что в 1 ст. л. содержится примерно 20 граммов масла.

• Для ежедневного ухода в качестве базового косметического средства – можно смешивать с другими растительными маслами 1:1 (масло зародышей пшеницы, льняное, облепиховое, шиповниковое) или эфирными, которых достаточно несколько капель на флакон 30 мл (бергамотовое, гвоздичное, лавандовое, лимонное и многие другие).

• Для ухода за ногтями и кожей рук – масло используют вместо крема или наносят ватной палочкой на ногти и кутикулу. Оно помогает избавиться от шелушения кожи и ломкости ногтей, которые выглядят ровными и ухоженными. Процедуру можно повторять ежедневно или проводить недельными курсами с недельным перерывом.

• Для ухода за бровями и ресницами – касторовое масло помогает сделать их гладкими, блестящими, активизирует рост, поскольку питает кожу и усиливает капиллярное кровоснабжение. Каждый вечер после умывания масло наносят ватной палочкой на брови и на веки вдоль линии ресниц, стараясь, чтобы масло не попало в глаза, в ином случае их следует промыть водой. Утром подобную процедуру обычно не проводят, чтобы не произошло подтекания косметики.

• Для ухода за волосами и кожей головы – наносят на корни волос питательные маски, оставляют на 15-20 минут и смывают обычным образом. В маски добавляют различные натуральные компоненты: кефир (1 ст. л. масла, 4 ст. л. кефира), яйца (1 ст. л. масла, 1 желток от яйца), горчицу (1 ст. л. масла, 1 ст. л. горчицы), яблочное пюре (1 ст. л. масла, 1 яблоко натёртое без кожицы). Смешивают масло с травяными отварами из крапивы, лопуха, ромашки, календулы и спиртовыми настойками.

Маски с горчицей, специями и с добавлением спиртовых настоек следует применять осторожно и не оставлять более, чем на 10-15 минут, при возникновении раздражающих признаков смесь следует сразу смыть. Если масло плохо смывается с волос, то нужно повторно использовать шампунь.

Для избавления от прыщей – можно приготовить лечебную маску с ацетилсалициловой кислотой (аспирином). Для этого нужно взять 1 ст. л. масла и 1 таблетку аспирина, растолочь её и смешать с маслом, нанести на кожу, повторить процедуру через 5 минут ещё несколько раз, пока не закончится масло. Смыть тёплой водой через 15 минут, не использовать в течение получаса косметические средства.

Использование в медицине

Антимикробные свойстварицинолеиновой кислоты позволяютиспользовать касторку при грибковых и бактериальных инфекциях (микозы ногтей на руках и ногах, лишайные высыпания, кандидоз на слизистых оболочках, вирус папилломы).

• Касторовое масло помогает при запорах – взрослым и подросткам (старше 12 лет) назначают по 1ст. л. 2 раза в день до еды. Слабительное действие проявляется примерно через 5-6 часов, поэтому нежелательно употреблять его перед сном.

• При лечении кожных повреждений (ожоги, порезы, царапины, постоперационные швы) – помогает устранить сухость и стянутость, смягчает, обеззараживает в период заживления. Бережно наносят масло ватным тампоном на больное место 3-4 раза в день.

• При папилломах (бородавках) и прочих новообразованиях – поражённый участок смазывают ватной палочкой с касторовым маслом, несколько минут тщательно втирая масло, но стараясь не растягивать и не травмировать кожу. Процедуру повторяют по 4-6 раз в день на протяжении месяца, если папиллома начала темнеть и подсыхать, процедуру продолжают до полного исчезновения бородавки.

• При герпесе – смазывают маслом герпетические высыпания каждые 2 часа, в период эпидемии применяют, как профилактическое средство, и наносят на губы утром и вечером. Это защищает нежную кожу от обветривания и шелушения в холодную погоду.

• При кандидозе (молочнице) – проводят спринцевание содовым раствором (на 1 стакан воды 1/4 ст. л. соды), а потом ватным тампоном наносят касторовое масло на слизистые оболочки. Продолжают процедуру в течение 5-7 дней даже после исчезновения симптомов.

Использование в бытовом обиходе

Касторовое масло помогает сохранить привлекательный вид у кожаных вещей, для обработки обуви, ремней и прочей кожгалантереи можно приготовить такую смесь: касторовое масло, льняное масло и пчелиный воск в соотношении 2:2:1. Тщательно перемешать компоненты и равномерно нанести на поверхность ватным тампоном, растирая несколько минут.