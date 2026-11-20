19 ноября в Шымкенте прошёл международный турнир по смешанным единоборствам ALASH PRIDE FC 135–136. В бойцовском вечере приняли участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России и других стран.

В чемпионском поединке казахстанец Асылжан Таскет встретился с представителем Кыргызстана Нуртилеком Жалынбековым. Таскет провёл удушающий приём в первом раунде и защитил чемпионский пояс.

В соглавном бою казахстанец Рустем Кудайбергенов победил россиянина Эжера Олчонова техническим нокаутом во втором раунде.

Ещё одну победу одержал казахстанский боец Алишер Кадыралиев. Он выиграл поединок у представителя Узбекистана Джавахира Чорчиева и рассказал, что его цель — чемпионский пояс лиги.

«Я знаю свой уровень. В этой лиге хочу стать чемпионом. Занимаюсь шесть лет, у меня большие планы», — сказал Алишер Кадыралиев.

В программу турнира также вошла командная встреча Казахстана и Узбекистана. Сборная Узбекистана выиграла четыре из пяти поединков и завоевала командный кубок со счётом 4:1.