Экологическая комиссия Шымкента проверила предприятие «УтилСервис», которое обезвреживает медицинские, фармацевтические и другие опасные отходы. Специалисты взяли пробы воздуха во время работы предприятия. По предварительным результатам, концентрация вредных веществ не превысила установленных нормативов. Источник неприятного запаха в городе пока не установлен.

Комиссию создали по поручению акима города после многочисленных жалоб жителей. Она обследовала около десяти производственных объектов. По итогам этих выездов нарушений экологических требований пока не выявили.

Горожане чаще всего жалуются на резкий запах ночью. По их обращениям специалисты выезжают на дополнительные замеры и берут пробы воздуха в санитарно-защитных зонах предприятий.

«По обращениям жителей в ночное время выезжают представители лаборатории, экологи и сотрудники нашего управления. Они берут пробы воздуха. При этом непосредственно на территорию предприятий ночью не заходят, поскольку законодательство не позволяет проводить такие проверки без соответствующих оснований. Поэтому замеры осуществляются в санитарно-защитных зонах», — пояснила руководитель отдела управления комфортной среды Гүлнар Ермекбаева.

С начала года в Шымкенте поступило более 300 жалоб на состояние окружающей среды, из них свыше 60 касались неприятного запаха. По словам специалистов, в последнее время таких обращений стало меньше. Всего с начала года в сфере экологии провели около 40 проверок. За выявленные нарушения предприятиям выписали штрафы на общую сумму более 500 миллионов теңге.

Некоторые жители обеспокоены возможными выбросами при сжигании отходов на предприятии «УтилСервис». Представитель компании Заза Нургалиулы рассказал, как там обезвреживают отходы.

«Мы обезвреживаем медицинские, фармацевтические, пищевые и другие опасные отходы. Конечно, жители беспокоятся, не выделяются ли вредные вещества в атмосферу при их сжигании. Но такие отходы нельзя просто выбрасывать на свалку, поскольку они представляют серьёзную опасность для здоровья человека. Поэтому мы сжигаем их в специальных печах, соблюдая все экологические требования», — сказал Заза Нургалиулы.

Экологическая комиссия продолжит обследовать предприятия и выезжать по обращениям жителей. Горожане, которые предполагают, что запах распространяется с конкретного предприятия, могут обратиться в профильные ведомства.