Беспричинные отказы от прививок и игнорирование медосмотра может обернуться для казахстанцев штрафом. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает телеканал КТК.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК: — Люди отказываются от прививок, не имея на это медицинских показаний. И у нас растёт заболеваемость инфекционными заболеваниями. Вот, корь: разве не должны за это родители отвечать? Во многих странах есть штрафы за несвоевременное прохождение скрининга. Почему? Потому что он, в первую очередь, вред себе наносит.

Биртанов рассказал, что бесплатные скрининги стали бесполезной затеей. Пациенты не приходят, и медики, которых за это наказывают, могут преувеличить цифры. В итоге выявить точную картину и серьёзные заболевания на ранней стадии не получается. А вот привлечение к административной ответственности, возможно, научит граждан отвечать самим за своё здоровье.

К примеру, алматинку, которая отправилась на курорт в Турцию, но оказалась в роддоме, штрафовать не будут. Недошенную новорождённую девочку перевезут в Казахстан. Но в будущем за это тоже планируют наказывать. Документ сейчас на стадии разработки. Новый кодекс представят Парламенту в начале следующего года.