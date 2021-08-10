Отказы от прививок могут привести к накоплению восприимчивых к инфекции слоев населения и вызвать крупные всплески заболеваний.

Такая вспышка произошла в РК в 1995 году, когда заболело дифтерией 1 105 человек, из которых 66 умерло. Для купирования данной инфекции в 1995-1996 годах в РК была проведена массовая иммунизация населения от дифтерии в возрасте от 3 до 60 лет и привито около 10 млн. человек.

Аналогичная ситуация сложилась и по полиомиелиту.

Так, в Таджикистане охват вакцинацией против полиомиелита составил 47-50% (при рекомендуемом ВОЗ не менее 95%). Это привело к крупной вспышке полиомиелита в 2010 году: зарегистрировано около 500 случаев заболевания, 29 детей умерло.

Остановить вспышку удалось лишь проведением пятикратной кампании иммунизации против полиомиелита.

Вместе с тем, эта вспышка повлияла и на сопредельные с Таджикистаном страны.

В Казахстане был зарегистрирован 1 завозной случай полиомиелита.

Массовая заболеваемость в Казахстане была невозможна — в нашей стране поддерживается высокий охват вакцинации детей против этой инфекции.

В 2005 году в Казахстане была зарегистрирована крупнейшая, за последние 20 лет, вспышка кори среди подростков и взрослых (более 16 тыс. случаев), не привитых против данной инфекции.

Эту вспышку удалось купировать также при помощи массовой иммунизации населения.

Вспышки кори были зарегистрированы в 2011 г. и 2012 г. во всей Европе: Франции (14 966 и 859 соответственно), Италии (5 187 и 682 случая), Румынии (4 172 и 3 838 случая), Испании (3 507 и 446 случаев), Великобритании (1 083 и 1 903 сл.), что связывают со снижением охвата населения вакцинацией.

В 2012 году в Украине заболело корью 18 тыс. человек, дифтерией – 5, коклюшем – 2 286.

Врачи связывают любой массовый очаг заболевания с отказом от вакцинации.