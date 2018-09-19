Озеро Кызыльколь в Туркестанской области не умирает

Что за истерика по поводу гибели озера? Кто вам сказал что оно погибает? Воды в озере столько, что местные удивляются.

Егерь из аула Кызылколь вообще сказал, что такого количества воды в озере не видели с 1967 года. А как человек, приехавший оттуда в воскресенье, могу сказать, что географические точки, на которых мы в 2009 году находили орудия труда неолитического облика, теперь находятся далеко от кромки берега, под водой, и когда откроются снова никто не знает.

А количество птиц, которые там сейчас кормятся на перелёте, можно увидеть в альбоме «Птицы». Так что, с озером все нормально, написал в своей страничке в ФБ археолог, мастер фотографии Андрей Донец.