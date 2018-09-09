Один из самых древних мифов в истории человечества – миф об установлении имен. В Ведах сказано, что после числа на втором месте по мудрости находится «тот, кто установил имена вещей», отметил rsute.ru.

В древнеславянском языке слово «боги» и «буквы» были однокоренными словами. Каждая буква имела свое числовое значение и была символом-образом. По древнему обычаю имя человека, так же, как и буквы его имени символичны, по ним можно предугадать судьбу и характер человека. В древней славянской традиции при письме выделялась первая, заглавная или «красная буква». Эта «красная буква» несла информацию о вещи или человеке.

А. Это начало, изначалие, Бог, живущий и созидающий, человек, «Я». Людям, чьи имена начинаются с буквы А, присущи лидерские качества, часто эгоистичны, изменчивы, часто меняют профессии.

Б. Это означает «Боги», множество Богов, это Творцы, имеющие свою цель и волю. Люди, чье имя начинается с буквы Б, стремятся к благополучию и богатству. Они активные, требовательные и веселые.

В. Обозначает людей, обладающих мудростью, знанием, информацией. Часто люди, чьи имена начинаются с буквы В способны предсказать будущее. Из них выходят прекрасные врачеватели, педагоги, художники. Они оптимистичны и дружелюбны, преданные друзья.

Г. Буква означает «передача мудрости». Люди с именем, начинающимся с буквы Г, также прекрасные предсказатели, художники, врачеватели, педагоги. Им свойственно стремление к порядку, но часто они становятся заложниками дружбы и не могут сказать «нет».

Д. Означает «добро», достаток, накопление, движение вперед, гармония, возвышенность. Это люди, преданные семье, хотя в некоторых ситуациях могут пойти на серьезный конфликт, если они неправы, стараются не признавать своей вины.

Е. Буква значит «есть», то есть житие, космос. Люди, в чьем имени есть эта буква -обладатели развитой интуиции. Они жизнелюбы, стараются уходить от любых конфликтов. Им свойственно чрез меру быть независимыми.

Ж. Означает «живот» или жизнь, преобразование, творчество. Люди, имеющие в своем имени букву Ж, амбициозны, быстро достигают своей цели, выносливы и трудолюбивы. Часто бывают равнодушными к своим близким. Если обладатели буквы Ж в своем имени изменят отношение к близкому человеку, то будут удачливы.

З. Означает «очень» и «земля», неизведанное, непознанное, почва, планета, начало, жизнь. Люди с буквой З трудолюбивы и тактичны. Из них выходят хорошие дипломаты.

И. Символ-образ «союз, соединение», истина, гармония, вселенная, космос. Люди с буквой И в своем имени обладают прекрасным чувством юмора и оптимизмом. Несмотря на свою утонченность, могут нечаянно обидеть близких. Им нужно уметь вовремя замолчать.

К. Символическое значение «какой, объем», единство человека и космоса. Этих людей отличает любовь к стабильности и порядку. Они могут долго выбирать партнера, пытаясь найти идеал. Свои трудности такие люди перекладывают на близких.

Л. Символизирует «люди», союз мирных и мыслящих людей, общность. Разрушителей называли «нелюдью». Люди с буквой Л в имени открыты, обладают творческими способностями и влюбчивы, что может быть губительно для них.

М. Образ-символ «мыслите, мудрость», думать, движение, общение, союз. Буква отвечает за добрый нрав и любовь к ближним, для них главным является гармония в доме и любовь в семье.

Н. «Наш, то, что было известно нашим предкам, близкое, родное, родовое». Это ответственные люди и прекрасные защитники, воины. Но часто говорят неудобную правду.

О. «Он, некто, нечто», находящееся в неизведанном пространстве, то, что прикрывает от посторонних глаз. Этим людям часто везет в финансовой сфере. Они расчетливы и прагматичны, раскрываются они только с доверенными и близкими людьми. Они чрезвычайно трудолюбивы, им необходимо почаще отдыхать.

П. «Покой», безмятежное состояние. Азартные игроки, часто попадают под чужое влияние, как хорошее, так и плохое.

Р. «Речь, слова, вода», сила, энергия. Буква указывает на уверенных и ответственных личностей, обладающие огненной энергией. Они способных на неожиданные и дерзкие поступки. Часто они становятся обладателями больших денежных средств.

С. Означает «слово, произнесенная мысль» и «слава». Это люди с сильным характером, очень часто идеализируют окружающих, поскольку сами практически идеальны и очень наивны. Они должны быть более осторожными.

Т. «Твердо, утвержденное свыше указание». Буква указывает на творческую натуру. Эти люди имеют склонность к ведению бизнеса, их ждет успех, но им не хватает избирательности и осторожности.