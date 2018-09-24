Людей, подающих объявления о продаже человеческих органов, предлагают штрафовать или арестовывать. Об этом говорится в концепции проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», опубликованного сегодня на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz.

Законопроект вынесли на публичное обсуждение до 8 октября.

«По имеющимся фактам размещения объявлений на интернет-ресурсах и социальных сетях информации о продаже органов предлагается предусмотреть административные взыскания за рекламу продажи органов в виде административного штрафа или ареста лица, подавшего это объявление», – говорится в тексте.

Ещё одно новшество, предусмотренное проектом закона, касается меры ответственности за нарушения санитарных норм, приведшие по неосторожности к массовым отравлениям. Эти нарушения намерены исключить из числа уголовных преступлений.

«Уголовным кодексом РК предусмотрена ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей, в то же время эта статья не отвечает потребностям общества в той мере, ведь в этом случае только физическое лицо несёт персональную ответственность, сам объект (юридическое лицо) не несёт каких-либо негативных последствий. В этой связи предлагается указанную уголовную ответственность декриминализировать и отнести указанное нарушение к административно-правовым», – отмечается в документе.

Авторы концепции предлагают внести соответствующую поправку в УК РК.

«Учитывая, что предлагается декриминализировать преступление, соответственно предлагается рассматривать его в рамках административного законодательства, но уже с негативным последствием для юридического лица, как приостановление либо запрещение деятельности объекта (субъекта) непосредственно государственным органом в случаях массовости заболеваний, заражений, облучения или отравления людей», – добавили разработчики документа.