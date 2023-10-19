Торговлю органами развернули на территории Казахстана

В 4 регионах страны торговали человеческими органами. В МВД накрыли преступную группировку, 22 человека задержали в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Как рассказали в полиции, между фигурантами дела были распределены четкие роли: одни искали доноров и реципиентов, другие подделывали документы, третьи проводили операции. Среди участников есть и медработники. Сумма сделок составляла от 6 до 10 миллионов тенге. Пока установлено восемь таких фактов.

«Данный факт был зарегистрирован в полиции по ст.116 ч.2 п.4 УК РК «Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека». Основные фигуранты дела водворены в ИВС», — говорит Дулат Кайыр, начальник УБОП ДП Алматинской области.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли почти 5 миллионов тенге, медицинские документы и технику АСТАНА: По словам председателя национальной ассоциации Денсаулык, Бахыт Туменовой, в Казахстане остро стоит вопрос трансплантации и развитие отрасли стоит на месте. Нуждающихся в органах больше чем тех кто хочет отдать свои органы посмертно. Специалист говорит, трансплантология должна развиваться. Но люди зачастую не доверяют медицинским работникам.

«Думают что если они дадут согласие и люди в своей массе будут давать согласие, завтра под нож может попасть молодой человек и близкий которого ради органов пустят в расход, извините за выражение. Дело в системе, это недоверие которое существует не только к врачам, я не говорю, что все врачи коррумпированные и будут забирать органы направо и налево, нет конечно, но когда в стране она входит в список коррумпированных государств, недоверие ко всем», — говорит Бахыт Туменова, председатель национальной ассоциации «Денсаулык».

Эксперт говорит, нужно менять систему, искоренить коррупцию и завоевать доверие граждан. Кроме того, важно ввести профилактику заболеваний, которые приводят к тому, что людям приходится пересаживать органы. При этом, если казахстанцы станут массово отзывать свое согласие, погибнуть могут десятки пациентов. Ведь один донор после смерти может спасти 7 человек. Около 4 тысяч казахстанцев сейчас ожидают своей очереди на пересадку органов. Среди них и взрослые и дети. У кого-то отказала почка, кто-то потерял сердце или печень, у кого-то проблемы с легкими.

«За 9 месяцев этого года у нас было 5 доноров. Идет через eGov увеличение людей, которые изъявляют свое согласие», — говорит Кайрат Иманбаев, руководитель отдела республиканского центра координации и трансплантологии МЗ РК.

Участников ОПГ может ждать лишение на срок от шести до десяти. Сейчас в Казахстане пересаживать органы можно только от родственника к родственнику, при согласии донора. Или после смерти человека, если при жизни он дал свое официальное на это согласие.