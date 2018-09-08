Для кого-то она любимая, для кого-то слишком стремительная, кто-то называет ее на старый лад – Алма-Ата, кто-то любовно – Алматушечка, Алматулечка. Ясно одно – оставить равнодушным этот город-миллионник однозначно не может. Шымкент в статусе мегаполиса делает первые шаги. Много ли общего у двух городов, и чему Шымкенту стоит поучиться у своей старшей сестры – с таким заданием редакция отправила меня в Алматы.

Что могу сказать – «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу», потому что ходить и сравнивать не получалось – просто гуляешь по Алматы и понимаешь: это город, в котором хочется остаться навсегда. И как я в прежние свои командировки этого не замечала?!

Город деревьев

Гуляя по Алматы я поняла, наш Шымкент, увы, давно уже утратил звание самого зеленого. И хотя сейчас варварская обрезка деревьев (или топинг) наблюдается реже, чем пару лет назад, наши деревья просто высохли бы от зависти, глядя на алматинские дубы, ели, сосны. Я не знаю, может, климат там такой, но думаю, больше забота, с которой люди здесь относятся к деревьям. Хотя сами алматинцы утверждают, что на самом-то деле, деревья обрезают, да так, что мало не покажется. Но замечу – пней высотой в три метра на улицах после обрезки не встретить. Правда, это все благодаря активной гражданской позиции горожан. И власти к мнению горожан здесь прислушались.

Город фонтанов

Представьте, вы идете по улице, и вдруг перед вами вырастает потрясающей красоты фонтан! С каскадами, с подсветкой, очень необычный, украшенный руническими письменами. Все правильно, вы у фонтана «Жетысу». Пройдите еще немного – ощущение такое, что в Алматы один сквер плавно перетекает в другой, а главное украшение каждого – фонтаны. У нас, конечно, тоже есть фонтаны, но их намного меньше.

Город статуй

По словам алматинцев, большинство городских памятников установлены в парках, которые были построены в честь конкретных людей. Поэтому нет ничего странного, что таких статуй в Алматы немало. Есть и памятник Шевченко, памятник казахстанским поэтам и музыкантам, памятник Ганди.

Но мне больше всего понравился потрясающий памятник… студенту (как я мысленно его назвала) – он такой милый, что с ним просто невозможно не сфотографироваться!

Это именно то, чего нашему городу не хватает – милых памятников.

Город голубей

Эти птицы здесь повсюду. А стоит зайти в абсолютно любой парк, они подходят к тебе смело и очень требовательно воркуя. И это очень симпатично. Всегда можно с детьми прийти в парк, чтобы пообщаться с голубями – покормить их и поворковать с ними о том о сем. Очень хотелось бы, чтобы и в наших парках появились голуби.

Город развлечений

Чего нашему городу не хватает, так это аналога Коктобе. Парк развлечений, в который можно добраться автобусом или поднявшись по канатке в фуникулере. Стоимость одной поездки – 1000 тенге. Аттракционов в парке – тьма, на любой вкус. Даже нечто похожее на американские горки есть. А какой потрясающий вид на город открывается сверху! У нас есть парк «Алтын ай», но если бы еще до него можно было добраться, если не по канатке, то хотя бы по детской железной дороге… Но эту мечту можно оставить – глава Шымкента считает возрождение детской железки делом нерентабельным.

А общее – тротуары

А вот что общего между двумя городами, так это – страсть к замене тротуарной плитки. И у меня создалось ощущение, что в этом плане между нашими городами что-то вроде соревнования, которое называется «кто чаще и круче».

И укладывается плитка практически так же, как и у нас – неаккуратно и неровно. Алматинцы шутят – жительницам этого города пора забыть о шпильках – они будут застревать в щелях.

В этом году на тротуарах Алматы асфальт заменяют брусчаткой. Власти обещают, что она будет крутой, а все ее лучшие стороны проявятся в слякотно-ледниковый сезон, мол, и влага шибко не задерживается, и скользить на такой не получится. Не знаю – протестирую, так ли это в феврале. Ах, да, по словам специалистов, эта плитка прослужит до 20 лет! Вспомним об этом через год-два.

А сами алматинцы возмущены – ремонтом тротуаров занялись одновременно на всех улицах. И потому долгое время город напоминал арену боевых действий с буквально вспоротой землей. К первому сентября, как и обещали, строители закончили работы.

Есть еще несколько моментов, которые удивили. Например – отсутствие парковок возле крупных магазинов. То есть автовладельцам в эти магазины никак не попасть, тем более, что на многих улицах одностороннее движение (порою нелогичное), в результате ты не можешь свернуть на соседнюю улицу.

На улицах много велосипедистов. Все же в Алматы этот вид транспорта популярнее, чем у нас.

С улиц исчезли трамваи, но остались троллейбусы. Эх, Шымкенту бы…

И, напоследок, лайфхак – будете в Алматы, узнайте свой маршрут и, если совпадает с метро, лучше добирайтесь подземкой. Билет стоит 100 тенге. В автобусах – 150. Можно и за 80 по карте онай. Но где купить эту самую карту, для нас так и осталось тайной.

Саида Турсуметова