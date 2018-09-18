Из-за дождливой и сырой погоды, стоявшей в зерносеющих регионах практически с начала посевной кампании, агрономы опасались за качество зерна нового урожая.

Однако сегодня в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК первый вице-министр сельского хозяйства А. Евниев сообщил журналистам, что качественные параметры зерна неплохие, сообщает primeminister.kz

По словам Армана Евниева, несмотря на неблагоприятные погодные условия с начала посевной кампании, уборочные работы продолжаются.

«Средний темп на сегодня 800 000 га в сутки. На оставшиеся 6 млн га требуется порядка 10 дней. Это с учетом того, что не будет дождей. Отставание от прошлого года составляет примерно 3 млн га. До 1 октября есть возможность закончить. Если будут какие-то осадки, то уборка завершится в первой декаде октября», — проинформировал А. Евниев.

Вице-министр сельского хозяйства заверил, что заморозки на данном этапе не окажут негативного влияния на уборочную кампанию.

«Если не будет осадков в виде дождя, то заморозки на этом этапе не страшны, потому что зерно сформировано», — сообщил А. Евниев, отметив неплохое качество зерна.

Отвечая на вопрос о благоприятном периоде для реализации сельхозпроизводителями зерна, вице-министр отметил, что после нового года, как правило, на зерновые ожидается рост цен, что позволяет продавать ее дороже, нежели сразу после уборки.

«Мы можем только рекомендовать, давать информацию — она в открытых источниках. Надо смотреть, что происходит на мировых зерновых рынках? Есть ежегодная тенденция, когда во время уборки, до конца календарного года всегда отмечается спад, но, как правило, после нового года наблюдается всплеск цены. Поэтому разумная тактика здесь — это продавать объем, необходимый для закрытия первоочередных потребностей, т. е. какие-то задолженности по налогам, зарплате и т. д., но основную реализацию оставить на более поздний период. Такие рекомендации мы даем», — сказал А. Евниев.

С другой стороны, как отметил первый вице-министр сельского хозяйства, сейчас конъюнктура цен благоприятная.

«Во многих странах — неурожай. И у наших соседей — Российской Федерации, и европейские производители зерна испытывают очень серьезное снижение валового сбора», — ответил Арман Евниев, подчеркнув потенциал для реализации отечественной сельхозпродукции.