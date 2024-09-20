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Продать зерно не могут аграрии на юге Казахстана. В этом году они собрали богатый урожай, но сельхозтоваропроизводители не рады такому изобилию. По их словам, они оказались в затруднительном положении: склады переполнены, а выгодно продать пшеницу не получается. Цена, по сравнению с прошлым годом, упала почти в два раза, а вот расходы увеличились.

На юге Казахстана вырастили богатый урожай пшеницы, но местные аграрии теперь не знают, куда всё это сбыть. Склады доверху забиты зерном. Покупатели дают низкую цену за урожай этого года, жалуется руководитель крестьянского хозяйства Нургали Айтбай. Ему предлагают 57 тенге за килограмм. Это, по словам мужчины, не окупает даже базовых расходов. Двор своего дома он вынужденно трансформировал под склад.

«У многих крестьянских хозяйств нет складов. Они их делают сейчас на открытом поле. Скоро дожди начнутся и пшеница будет гнить», — говорит аграрий Нургали Айтбай.

Даже посредники заняли выжидательную позицию. Кто виноват и что теперь делать? Этим вопросом задались в Ассоциации сельхозтоваропроизводителей региона. И начали, по словам руководителя Мухтара Бимата, писать письма во все инстанции.

«Из других регионов, из России, с других сторон много приходит зерна, поэтому у нас не идёт. Очень дешёвая там, по их рынкам», — говорит Мухтар Бимат, председатель ассоциации сельхозтоваропроизводителей Туркестанской области.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства, с апреля этого года на 6 месяцев продлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан. За исключением поставок для птицеводческих и мукомольных предприятий. По словам аграриев, ранее птицефабрики были основными покупателями зерна, так как пшеница, выращенная на юге, имеет низкий уровень клейковины и не всегда подходит для производства муки. Но в этом году птицефабрики просят поставлять зерно в долг. В акиматах же уверены, что необходимо дождаться, когда Продовольственная корпорация утвердит закупочные цены, тогда ситуация изменится, отметил руководитель отдела Управления сельского хозяйства Жанибек Тогаев.

«Мы надеемся, что после того как Продкорпорация утвердит закупочные цены в начале или середине октября, цена на пшеницу, которую держат наши фермеры, начнёт расти. Мы проводим разъяснительную работу с аграриями», — говорит Жанибек Тогаев, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.

Однако время играет против аграриев. Через 10 дней приступят к посеву озимой пшеницы. Но из-за проблем с продажей нового урожая аграрии не могут найти средства на вспашку земли и покупку семян. Более того, многие не могут покрыть кредиты, взятые на покупку сельхозтехники.