Индекс потребительских цен в августе 2018 года по сравнению с июлем 2018 года составил: по Туркестанской области – 100,3%, по городу Шымкенту – 100,3%.

В Туркестанской области цены на продовольственные товары снизились на 0,1%, непродовольственные товары – повысились на 0,4%, платные услуги населению – 0,6%.

В городе Шымкенте цены на продовольственные товары остались на уровне предыдущего месяца, непродовольственные товары – повысились на 0,8%, платные услуги населению – 0,1%.

По Туркестанской области в августе 2018 года повышение цен отмечено на окорочка куриные – 10,7%, рис – 6,7%, спреды – 3,1%, колбасы, изделия из мяса – 2,8%, крупу гречневую – 2,7%, подсолнечное масло – 1,5%, а их снижение на картофель – 14,3%, фрукты свежие – 9,3%.Из свежих овощей подорожала капуста – 18,8%, а подешевели помидоры – 25%, лук репчатый – 6,2%, морковь – 3,3%. Алкогольные напитки стали дороже на 1,7%.

Цены на аренду благоустроенного жилья повысились на 20,5%, неблагоустроенного – 2,3%. Железнодорожный транспорт стал дороже на 4,6%, канцелярские товары – 3,3%, дизельное топливо – 2,9%, дорожные товары и другие изделия для переноса вещей – 1,1%, одежда и обувь – 0,7%.

В городе Шымкенте на рынке продовольственных товаров в августе 2018 года повышение цен отмечено на рис – 10%, крупу манную – 4,8%, конину – 3,5%, пряности, соусы и приправы – 1,4%, колбасы, изделия из мяса – 1,3%, булочные и мучные кондитерские изделия – 1%, а их снижение на фрукты свежие – 7,2%, картофель – 3,1%, сахар-песок – 2,7%. Из свежих овощей подорожали капуста – 10%, морковь – 9%, а подешевели помидоры – 22,5%, огурцы – 12,5%. Алкогольные напитки стали дороже на 1,1%.

Из непродовольственных товаров повысились цены на строительные материалы – 3,6%, дизельное топливо, канцелярские товары – по 3,1%, дорожные товары и другие изделия для переноса вещей – 2,2%, фармацевтическую продукцию – 1,2%, одежду и обувь – 1%.

В сфере платных услуг повысились цены на железнодорожный транспорт – 8,6%, ремонт часов – 4,4%, услуги медицинских лабораторий – 4%, аренду жилья – 2,1%, а снизились на воздушный транспорт – 14,8%.