Среднемесячный доход одной казахстанской семьи — 394 тысячи тенге

В бюро нацстатистики подсчитали доходы и расходы казахстанских домохозяйств.

В опросе Бюро национальной статистики приняли участие почти 12 тысяч человек. Выяснилось, что среднемесячный доход одной казахстанской семьи составил 394 тысячи тенге.

При этом более половины около 179 тысяч уходит на продукты питания, ещё порядка 70 тысяч на непродовольственные товары. На кредиты, по статистике, тратят относительно немного около 20 тысяч тенге в месяц.

«60% это кредиты, рассрочки и где-то половина остается на продукты, больше ничего не покупаем, даже одежду не покупаем. Честно сказать, все подорожало», — говорит жительница Шымкента.

«60% точно тратим, с каждым годом количество необходимых вещей растет. Техника вырастает в цене, стараемся улавливать акции, но где-то 50 тысяч в месяц мы платим за технику, которую взяли в кредит», — говорит другая жительница Шымкента.

Эксперты отмечают: выборочное обследование не всегда отражает полную картину, но цифры близки к реальности. По словам экономиста Марата Абдурахманова, сегодня расходы на продукты составляют порядка 53%, около 28% коммунальные платежи, остальное в основном уходит на обслуживание кредитов.

Марат Абдурахманов, экономист: «Что минимальный прожиточный минимум не изменён, в соответствии с ростом тарифов на 25%, а цены на продукты питания, в связи с ростом цен на социально значимый перечень продуктов питания, превысили в этом году 30%. И эта индексация не коснулась прожиточного минимума. Если по социально значимым продуктам питания, то инфляция в этом году уже превысила 40%».

Высокий процент расходов на питание говорит о неблагоприятных тенденциях. Кроме того, это говорит о снижении покупательской способности и ограниченных возможностях для других статей расходов. Тогда как рост экономики в стране составил больше 6%.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Экономический рост есть, растет, но как это все отражается конкретно на благосостоянии? Одним из основных показателей, которые показывают рост благосостояния, это его денежные доходы. Хотя номинальный рост есть, однако, начиная получается с июня, в июне, в июле, у нас реальные денежные доходы, они у нас стагнировали, они были меньше получается нуля».

Экономисты говорят: рост доходов населения фактически съедается инфляцией. Уже в этом году её уровень, по прогнозам, превысит 11 процентов, что отразится и на благосостоянии домохозяйств.