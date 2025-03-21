Нацбанк РК ухудшил прогноз по инфляции

Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции. По данным аналитиков, в этом году она составит 10-12%. Ухудшение прогноза связано с рядом факторов, нарастает внешнее проинфляционное давление, а цены на топливо и тарифы растут.

«Основными рисками являются рост внутреннего спроса, ускорение инфляции в России и незаякорение инфляционных ожиданий. Кроме того, неопределенность темпов повышения стоимости ГСМ, фискальной дисциплины (реализация планов по сокращению изъятий из Национального фонда), а также вторичные эффекты от роста регулируемых цен и повышения НДС», — сообщили в Национальном банке РК.

При этом по прогнозу Нацбанка, инфляция в следующем году замедлится до 9–11%, а к концу 2027 года может снизиться до 5,5–7,5%.

Финансист Расул Рысмаметов отмечает, что прогнозы строятся на текущих данных, и если ранее повышение НДС не учитывали, то теперь оно уже учтено в расчётах, что может привести к росту цен в ближайшее время.

Расул Рысмамбетов, финансист: «Логика Национального банка и министерства экономики заключается в том, что люди сейчас, услышав про НДС, после его принятия, всю инфляцию отыграют уже в этом году, цены повысят в этом году. Это прямая инфляция. Где могут быть погрешности, в прогнозах есть вторичная косвенная инфляция».

Живая экономика не является математической моделью, поэтому влияние на инфляцию в том числе оказывает поведение рыночных агентов. И эксперты предупреждают, что повышение НДС и налогово-бюджетная реформа, вкупе с повышенной инфляцией создают риски для макроэкономической стабильности.

«Инфляция на уровне 10-12% это уже переход от ползучей к более динамичной. Это негативно влияет на макроэкономическую стабильность, в экономике с высокой инфляцией сложно реализовывать какие-то инвестпроекты и опять же непредсказуемая инфляция, она может уйти на уровень 5%, как в 19 году, а может скакнуть до 21%, как 2022 году, это такой диапазон, в котором сложно принимать долгосрочные решения», — говорит руководитель KURSIV RESEARCH Сергей Домнин.

При этом положительные прогнозы чаще корректируются в сторону ухудшения, по мере приближения к прогнозному периоду. На практике оценки становятся более консервативными. Все зависит от множества внутренних и внешних факторов, в числе которых обменный курс и цены на нефть.