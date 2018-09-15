Казахстанская авиакомпания к зимнему сезону запускает прямой чартерный рейс из Шымкента на остров Пхукет. Первый рейс должен состояться 28 октября.

Полёты будут выполняться на новом авиалайнере Boeing 737 MAX8. Напомним, воздушное судно было подготовлено специально для казахстанской авиакомпании SCAT.

Позже, в июле, парк воздушных судов авиаперевозчика пополнился еще одним воздушным судном Boeing 737–300. Самолёт прибыл напрямую с места прохождения планового технического обслуживания из сертифицированного центра ТО в Италии.