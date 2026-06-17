Воздушный мост дружбы: открыт прямой рейс между Баку и Шымкентом

Ещё один международный авиарейс стад доступен для жителей двух стран — Азербайджана и Казахстана. Аэропорт третьего мегаполиса страны встретил первый рейс направления Баку – Шымкент.

Новый авиарейс открывает перспективы для обоих стран, ведь и Баку и Шымкент известны как центры притяжения для туристов.

Воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines впервые село на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шымкента. Запуск нового направление Баку- Шымкент предполагает не только развитие воздушного сообщения, но и рост туристических и деловых связей.

О значении нового авиамаршрута для развития туризма, логистики и международного сотрудничества рассказал руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии города Шымкента Азамат Нурымбетов: «На сегодняшний день Шымкент является не только туристским городом, но и является транслогистическим хабом, вообще южного Казахстана, а поэтому мы открываем, запускаем первый рейс, приезжает делегация около 30 человек».

Согласно летнему расписанию авиакомпании AZAL, с 16 по 27 июня рейсы по маршруту Баку – Шымкент – Баку будут выполняются два раза в неделю — по вторникам и субботам. С 30 июня авиаперевозчик увеличит частоту полётов до трёх рейсов в неделю.

Вылеты из Баку в Шымкент будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам, а обратные рейсы из Шымкента в Баку — по средам, пятницам и воскресеньям.

О многолетнем сотрудничестве с азербайджанскими партнёрами и важности открытия нового направления сообщил президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов: «Уже на протяжении более чем 20 лет мы сотрудничаем с авиакомпанией Азал, Силк вей, с Азербайджанской Республикой, поэтому между нами установлены очень теплые дружеские отношения».

Первых пассажиров рейса, среди которых были и популярные азербайджанские блогеры, в аэропорту Шымкента встречали праздничным тортом.

Для Аядан Халилзаде эта поездка стала первым визитом в Казахстан.

Девушка призналась, что ещё до вылета успела прочитать про достопримечательности региона и уже в предвкушении запоминающегося путешествия: «Полет прошел прекрасно, я в первый раз в Казахстане, про Шымкент я прочла немного информации, что это третий большой город в Казахстане. Очень волнуемся пока, мы будем целых пять дней гулять по вашим достопримечательностям».

Для жителей мегаполиса новые рейсы откроют дополнительные возможности для путешествий: через Баку пассажиры смогут удобно добираться как до городов Азербайджана, так и до других зарубежных направлений, представленных в маршрутной сети перевозчика.