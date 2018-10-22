Курорт Baan Mai Kao на острове Пхукет

Пхукет – самый большой тайский остров, расположенный в Андаманском море у юго-западного побережья материковой части страны. Пхукет считается одним из самых фешенебельных курортов, где располагается множество прекрасных отелей. Несмотря на то, что температура воздуха около 30°C, компания Emperum Астана рекомендует приезжать сюда с середины октября по начала апреля, потому что именно в это время в Таиланде сезон.

В связи с открытием бронирования зимнего сезона, команда компании Emperum подготовила для вас обзор курорта Baan Mai Kao.

Курорт BaanMaiKhaoBeachPhuket расположен на первой береговой линии пляжа — MaiKhao. MaiKhao – одно из самых живописных мест Пхукета, с защищенными заливами и буйством красок тропической зелени, вдали от шума и суеты туристических зон. Здесь в изобилии представлены респектабельные отели, такие как  Marriott, Anantara, Renesance, рестораны и уютные кафе, по отзывам компании Emperum, туристы могут отведать блюда великолепной тайской кухни и свежие морепродукты.

Курорт Baan Mai Kao на острове Пхукет

BaanMaiKhao — это прекрасное место для роскошного семейного отдыха, курорт славится своими апартаментами, размеры которых впечатляют даже искушенных туристов Emperum. Предлагаются большие одно- и двухспальные апартаменты, роскошные пентхаусы с видом на океан. В апартаментах есть все необходимое для комфортного отдыха туристов Emperum Астана: кондиционер, потолочный вентилятор, туалетные принадлежности, фен, утюг/гладильная доска. Полноценная кухня, ЖК-телевизор, кабельное телевидение, балкон, сейф.

Курорт Baan Mai Kao на острове Пхукет

Смотря на отзывы гидов Emperum, на самом курорте BaanMaiKhao есть все необходимое для того, чтоб отдых запомнился на долгие годы: фитнес-центр, детская игровая площадка, детский бассейн, открытый бассейн, круглосуточная служба reception, бесплатный Wi-Fi интернет, бар, ресторан европейской и азиатской кухни.

Компания Emperum постаралась ознакомить вас с роскошным курортом BaanMaiKhao и желает всем незабываемого отдыха вместе с нами.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА