Пхукет – самый большой тайский остров, расположенный в Андаманском море у юго-западного побережья материковой части страны. Пхукет считается одним из самых фешенебельных курортов, где располагается множество прекрасных отелей. Несмотря на то, что температура воздуха около 30°C, компания Emperum Астана рекомендует приезжать сюда с середины октября по начала апреля, потому что именно в это время в Таиланде сезон.

В связи с открытием бронирования зимнего сезона, команда компании Emperum подготовила для вас обзор курорта Baan Mai Kao.

Курорт BaanMaiKhaoBeachPhuket расположен на первой береговой линии пляжа — MaiKhao. MaiKhao – одно из самых живописных мест Пхукета, с защищенными заливами и буйством красок тропической зелени, вдали от шума и суеты туристических зон. Здесь в изобилии представлены респектабельные отели, такие как Marriott, Anantara, Renesance, рестораны и уютные кафе, по отзывам компании Emperum, туристы могут отведать блюда великолепной тайской кухни и свежие морепродукты.

BaanMaiKhao — это прекрасное место для роскошного семейного отдыха, курорт славится своими апартаментами, размеры которых впечатляют даже искушенных туристов Emperum. Предлагаются большие одно- и двухспальные апартаменты, роскошные пентхаусы с видом на океан. В апартаментах есть все необходимое для комфортного отдыха туристов Emperum Астана: кондиционер, потолочный вентилятор, туалетные принадлежности, фен, утюг/гладильная доска. Полноценная кухня, ЖК-телевизор, кабельное телевидение, балкон, сейф.

Смотря на отзывы гидов Emperum, на самом курорте BaanMaiKhao есть все необходимое для того, чтоб отдых запомнился на долгие годы: фитнес-центр, детская игровая площадка, детский бассейн, открытый бассейн, круглосуточная служба reception, бесплатный Wi-Fi интернет, бар, ресторан европейской и азиатской кухни.

Компания Emperum постаралась ознакомить вас с роскошным курортом BaanMaiKhao и желает всем незабываемого отдыха вместе с нами.