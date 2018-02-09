В Тараз будут летать борты авиакомпании «Сибирь»

В регионах Казахстана будут прямые рейсы из Москвы и Новосибирска, сообщает на своей официальной странице в Фейсбуке Комитет гражданской авиации РК.

С 29 апреля 2018 года российский перевозчик – авиакомпания «Сибирь» планирует выполнение новых регулярных рейсов по направлению Москва — Тараз с частотой полетов 2 раза в неделю.

С 1 июня рейсы по направлению Москва — Кокшетау с частотой полетов 2 раза в неделю на воздушном судне Аэробус 319/320.

Также с 30 мая 2018 года авиакомпания намерена начать выполнение регулярных рейсов по новому направлению Новосибирск – Павлодар с частотой полетов 2 раза в неделю на аналогичных типах самолётов.

Также с 26 марта текущего года запускается новый регулярный авиарейс по маршруту Атырау — Франкфурт. Рейсы будут выполняться на воздушном судне Аэробус-321 с частотой полетов 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам. Жителям и гостям запада нашей страны будет гораздо удобнее добираться до Европы.