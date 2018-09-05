Информационно-аналитический журнал KAZSERVICE, выпускающийся при Союзе нефтесервисных компаний Казахстана, презентовал свой ежегодный рейтинг «Топ 50 самых влиятельных людей нефтегазовой отрасли Казахстана».

Не имеющий аналога рейтинг влиятельных нефтяников впервые был представлен в отечественном медиа-пространстве в сентября 2017 года. Попытка независимых экспертов оценить топ-менеджеров по степени влиятельности сводилась к формированию объективной оценки позиции участников по текущим должностным категориям.

Для составления ежегодного рейтинга привлекались специалисты нефтегазовой и нефтесервисной отраслей Казахстана. В ряду экспертов были опытные журналисты, аналитики, работники консалтинговых агентств, а также представители крупных компаний. В этом году в Long-list вошли 73 известных лиц, состоящих из бизнесменов, ветеранов-нефтяников, служащих государственных структур, а также управленцев нефтедобывающих компаний. Short-list рейтинга включает в себя итоговый список участников, набравших максимальное количество суммированных баллов.

В момент составления рейтинга взяты во внимание критерии по экономическому влиянию компаний на местный рынок. Учитывались такие критерии, как стоимость компании, ее доля на рынке нефтедобычи, уплачиваемые в бюджет налоги, штат квалифицированных сотрудников, занимаемая должность кандидата, а также социальная и экономическая значимости компаний в отрасли.

В первую десятку рейтинга вошли Тимур Кулибаев, Канат Бозумбаев, Сауат Мынбаев, Махамбет Досмухамбетов, Канатбек Сафинов, Болат Акчулаков, Магзум Мирзагалиев, Данияр Абулгазин, Асет Магауов и Мурат Журебеков. Занимаемая должность кандидатов сыграла важную роль во время составления рейтинга, поскольку данный фактор имеет огромное влияние на отрасль. Всем известные кадровые перестановки в нефтянке внесли определенные изменения на рейтинг влиятельных нефтяников по версии KAZSERVICE.