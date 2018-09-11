C 26 по 28 сентября 2018 года в выставочном центре «Атакент» города Алматы пройдет уникальное событие в нефтегазовой индустрии — выставка и конференция «Нефть и Газ – KIOGE 2018», в которой примут участие крупнейшие игроки отрасли из Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Уже четверть века выставка KIOGE является важной площадкой для освещения и обсуждения вопросов и актуальных тем нефтегазовой отрасли Казахстана, внедрение «умных» технологий, цифровизация нефтедобывающих процессов.

В этом году в выставке и конференции примут участие представители более 500 компаний из 20 стран Мира.

На выставке KIOGE будут представлены новейшие технологические, инжиниринговые и программные разработки для нефтегазодобывающих предприятий от ведущих добывающих, нефтегазовых и нефтесервисных компании. Кроме того, в рамках экспозиции состоятся деловые встречи, презентации, переговоры между участниками рынка.

Среди участников – ключевые представители казахстанского и международного нефтегазового сообщества: АО НК «КазМунайГаз», Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики SOCAR, АО «Узбекнефтегаз», ТОО «Тенгизшевройл», NCOC, АО «Каспийский Трубопроводный консорциум», ПАО «Татнефть, ПАО «Транснефть», АО «Эмбамунайгаз», АО «Российский экспортный центр» и многие другие.

Напомним, важным событием этого года стало подписание Меморандума о сотрудничестве между ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY» и казахстанской выставочной компанией «ITECA». В рамках данного документа, начиная с 2018 года KIOGE будет проходить по четным годам, а Форум KAZENERGY по нечетным годам. Следующее KIOGE пройдет в октябре 2020 года.

У участников выставки KIOGE 2018 будет уникальная возможность встретиться в формате В2В встреч с представителями Департаментов закупок и Департаментов по работе с субподрядными компаниями генеральных подрядчиков Проекта будущего расширения месторождения Тенгиз и Проекта расширения Карачаганака. Организатором данного мероприятия выступают Союз Сервисных Компаний Казахстана «KazService» и ТОО ITECA. Серебряными партнерами данного мероприятия выступят: Control Seal, ТОО «Комплект Арматура».

В этом году деловая программа выставки, семинары и презентации пройдут при поддержке Золотого партнера КИОГЕ 2018, лидера цифровизации нефтегазовой отрасли Казахстана – АО «Эмбамунайгаз». В рамках выставки пройдут семинары и презентации компаний: ТОО «Тенгизшевроил», NCOC, АО «Эмбамунайгаз», Wonderware Kazakhstan, DOW, KIMEP, Европейской ассоциации геоученых и инженеров, ООО «Прософт-Системы» и Тянь-Шань Engineering.

Деловая программа

Одновременно с выставкой KIOGE традиционно будет проходить Казахстанская Международная Нефтегазовая Конференция KIOGE.

Участниками и спикерами Конференции станут представители крупных государственных компаний, руководители отраслевых ассоциаций и союзов, специалисты отечественной и международной нефтегазовой промышленности.

26 сентября пройдут три сессии: «Инновации и международное сотрудничество как ключевые факторы устойчивого развития», «Какое воздействие окажет новое законодательство на добывающий сектор РК и инвесторов», «Основные цифровые тренды в нефтегазовой отрасли», в работе которых примут участие Министерство энергетики РК, АО «НК «КазМунайГаз», Тенгизшевройл, Ассоциация «KAZENERGY», Казахстанская ассоциации юристов нефтегазовой отрасли, АО «Эмбамунайгаз», Научный центр по геологии, геофизике и геохимии Атырауского Университета нефти и газа и АО «Узбекнефтегаз».

27 сентября пройдут сессии «Инновации в бурении и эффективность «интеллектуальной» разработки», «Транспортировка нефти и газа – новый взгляд на перспективы развития» и «Нефтесервис как одно из перспективных направлений казахстанской индустрии», в работе которых примут участие НИИ ТДиБ Казмунайгаз, АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К» и АО «Казахстанский институт развития индустрии».

В рамках второго дня конференции пройдут два круглых стола «Развитие цифровизации ТШО» и «Человеческий фактор в эпоху цифровой трансформации».

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KIOGE традиционно проходит при официальной поддержке Министерства энергетики Республики Казахстан, Акимата г. Алматы, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY», АО «Национальная компания «КазМунайГаз», Союза Сервисных Компаний Казахстана «KazService», Казахстанского Общества Нефтяников — Геологов (КОНГ) и дипломатических миссий стран-участниц.

Золотые партнеры KIOGE 2018 — ТОО «Тенгизшевройл», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», АО «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК-К), Dow Chemical. Серебряные партнеры — АО «Эмбамунайгаз», Control Seal, ТОО «Комплект Арматура» и АО «Российский экспортный центр». Бронзовые партнеры — Fluor Kazakhstan Inc., Wabag и машиностроительный и инжиниринговый холдинг HMS Group.

Организаторами KIOGE 2018 являются казахстанская выставочная компания Iteca и ее международный партнер ITE Group Plc (Великобритания).

Подробная информация о выставке, программа конференции и семинаров находится на сайте kioge.kz