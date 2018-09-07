На недавней встрече с представителями бизнеса нового областного центра аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев выразил беспокойство по поводу увеличившегося в последнее время количества банкетных залов. Аким даже предложил отказаться от слова «тойхана», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на kyn.kz.

«В одном только городе Туркестане 66 банкетных залов. Прошли времена, когда все строили базары и банкетные залы. Я предложил само название «тойхана» изменить. Наверное, эти заведения нужно называть «Қабылдау үйі» [Дом приемов — прим. NT]», — сказал глава региона.

Местные депутаты-предприниматели поддержали предложение акима области и дали обещание строить побольше объектов сервиса.

Например, известный бизнесмен, секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев пообещал построить в Туркестане фитнес-клуб, а депутат-предприниматель Серикжан Сейтжанов сообщил, что уже начал строительство в святом городе пятизвездочного отеля «Rixos».