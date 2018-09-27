Мейрамбек Ажигалиев

Казахстанец прошел отборочный тур проекта «Танцы» на ТНТ, передает Tengrinews.kz.

Мейрамбек Ажигалиев родом из Аркалыка. В ходе выступления перед наставниками проекта в Челябинске он исполнил стилизованный национальный казахский танец. Кроме музыки и узнаваемых движений, отсылкой к национальным мотивам и происхождению парня служили узоры на теле и черная повязка на голове.

«Все началось с народных танцев. После 9 класса я поступил в колледж в Алматы. С этого момента стало все по-другому в моей жизни. Яркие краски, большие возможности подарил мне Алматы. У меня нет отца, но есть братишка и сестренка. Я понимал, что мне быстрее нужно взрослеть и обеспечивать семью. Нужно пробиваться. Мама как-то сказала: «Были моменты, когда не знала, чем вас кормить», — рассказывает Мейрамбек Ажигалиев о своем детстве.

«Самая главная цель моей жизни — поднять мою семью. Я хочу оправдать надежды своей мамы и также хочу представить казахский национальный танец всему миру — смотрите и наслаждайтесь», — подчеркнул танцор.

Ведущая проекта Ляйсан Утяшева назвала казахстанца «чудом». Один из судей проекта Мигель предложил Мейрамбеку самому поставить себе оценку и дать «зеленый свет».

Его поддержали другие члены жюри — балерина Анна Окунева, Егор Дружинин и Татьяна Денисова.

Стоит отметить, что участница из Беларуси, выступавшая прямо перед Мейрамбеком Ажигалиевым, станцевала под популярную композицию Real One, которую исполняет певица из Шымкента Нazимa.

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