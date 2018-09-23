Тыква знакома каждому жителю страны с раннего детства. Из неё готовятся множество блюд и лакомств, а вот тыквенные семечки всегда считались побочным продуктом.

Однако они обладают потрясающими свойствами, которые хорошо изучены медициной, сообщает rsute.ru.

Тыквенные семечки имеют несколько уникальных свойств, которые благотворно влияют на организм, а именно:

улучшают кровообращение, так как содержат в своем составе витамин К, который повышает свертываемость крови и участвует в метаболических процессах костей и стенок сосудов;

защищают сердце, потому что в состав семечек входит линолевая кислота, которая положительно влияет на состояние сосудов и сердца, а это значит, что снижается риск атеросклероза, инфаркта и инсульта;

защищают от онкологических заболеваний большим содержанием, помимо витаминов А и Е, такого важного микроэлемента как цинк. В совокупности они помогают организму справляться со свободными радикалами и с мутацией клеток, поскольку являются составной частью ферментов организма, выполняющих антиоксидантную функцию. Особенно важен цинк для мужчин. Вместе с лигнанами он предотвращает образование аденомы простаты или её разрастание.

Чтобы эти элементы усвоились организмом и выполнили свои функции достаточно употреблять в день 70 гр тыквенных семечек.

Однако не всем людям можно ежедневно принимать этот ценный продукт. Хоть тыквенные семечки и являются натуральным продуктом, но людям с острыми или хроническими заболеваниями органов ЖКТ, а именно, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, колитом или гастритом, они противопоказаны. Этот продукт также является высококалорийным, в отличие от самой мякоти тыквы, поэтому людям с лишним весом употреблять их стоит в ограниченном количестве.