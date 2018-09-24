Завершаются последние приготовления к празднованию 90-летия Тюлькубасского района.

26 и 27 сентября районном центре имени Т. Рыскулова пройдут народные гулянья. Как удалось узнать готовится концертная программа с участием звезд республиканского масштаба. Пройдет открытие районного парка имени Президента страны Нурсултана Назарбаева, организуют спортивные состязания, казахские национальные игры, такие как кокпар и другие.

«Район готовится, заканчиваем ремонт Дворца культуры, благоустройство парке в центре и многое другое. В дни юбилея откроются новая библиотека, каворкинг центр. Планируем пригласить гостей из разных регионов страны», — пояснил Фархат Байтуганов, начальник отдела культуры Тюлькубасского района.

Как удалось узнать, праздник завершится красочным салютом. К слову ранее в СМИ была информация о том, что район планируют переименовать.