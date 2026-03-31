Строительный сезон нагрузку усилил на завод в Тюлькубасе

В Тюлькубасском районе свыше 20 лет действует предприятие по производству полиэтиленовых труб. Сегодня его продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и поставляется в соседние страны.

Трубы которые производит одно из крупнейших предприятий Тулькубасского района, славятся не только отличным качеством, но доступными ценами. Поэтому реализация идет как по Казахстану, так и за его пределы. На рынке завод с 2005 года, предприятие вносит значительный вклад в развитие региональной инфраструктуры.

Технолог Файзахмат Хасанов трудится здесь с момента основания предприятия. Специалист с 20-ти летним стажем работы, отвечает за качество продукции и её соответствие международным стандартам.

«На мне лежит ответственность не только за производимый продукт, но и за состояние оборудования. Качество готового изделия проверяю по нескольким параметрам, в том числе толщине стен и точности диаметра. Поскольку материал мягкий, его необходимо постоянно измерять, иначе размеры могут измениться»,- говорит технолог Файзахмат Хасанов.

Предприятие ежегодно выпускает порядка 5 тысяч тонн продукции. При этом его производственные мощности позволяют увеличить объёмы до 20 тысяч если будет соответствующий спрос.

«Мы поставляем продукцию на экспорт в Республику Кыргызстан. В основном это полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 630 миллиметров. Они предназначены для газо- и водоснабжения и преимущественно используются при подземной прокладке»,— говорит заместитель руководителя ПК «СТАС и К» Абдирахман Тажибаев.

На предприятии трудятся 22 сотрудника, все они житель Тюлькубасского района. Руководство делает ставку на местные кадры: вместо привлечения сторонних специалистов здесь обучают свою молодёжь.