Узбекистан и Россия с 14 сентября запускают первый межгосударственный автобусный рейс по маршруту Ташкент – Нижний Новгород, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Рейсы по маршруту будут обслуживать две компании – с узбекской стороны СП Uzkaz Avto Trans, с российской – компания «Панюшкин».

Длина маршрута составит 3 тысячи километров, время в пути – 61 час. Стоимость билета – 500 тысяч сумов. Пассажиры будут передвигаться на комфортабельных автобусах на Vanholl.

Маршрут будет проходить через контрольно-пропускные пункты: «Гишт куприк» в Узбекистане, казахстанские «Жибек Жоли» и «Жайсан», а также российский «Сагарчин».