В Шымкенте предупредили о возможных задержках общественного транспорта

В Шымкенте с 20 по 23 июля возможны временные задержки в работе общественного транспорта.

Причиной стали плановые ремонтные работы на газотранспортной системе и временное ограничение подачи природного газа. Поскольку часть городских автобусов работает на метане, на газозаправочных станциях образовались очереди.

Из-за этого некоторые автобусы выходят на маршруты с опозданием и могут отклоняться от установленного графика движения.

В настоящее время задержки наблюдаются на маршрутах № 5, 10, 15, 17, 21, 26, 34, 52, 66, 75, 113, 133, 138, 158, 182 и 191.