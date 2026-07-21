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На главную Анонс В Шымкенте предупредили о возможных задержках общественного транспорта

В Шымкенте предупредили о возможных задержках общественного транспорта

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Редактор Юлия Машковская
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Фото Otyrar

В Шымкенте с 20 по 23 июля возможны временные задержки в работе общественного транспорта. 

Причиной стали плановые ремонтные работы на газотранспортной системе и временное ограничение подачи природного газа. Поскольку часть городских автобусов работает на метане, на газозаправочных станциях образовались очереди.

Из-за этого некоторые автобусы выходят на маршруты с опозданием и могут отклоняться от установленного графика движения.

В настоящее время задержки наблюдаются на маршрутах № 5, 10, 15, 17, 21, 26, 34, 52, 66, 75, 113, 133, 138, 158, 182 и 191.

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