В Калуге погиб 52-летний рабочий из Туркестана, ремонтировавший фасад пятиэтажного дома на улице Мичурина. Гастарбайтер разбился насмерть, упав с крыши, сообщает ИА REGNUM.

Как пишут очевидцы происшествия в соцсетях, ремонтные работы проводились с явными нарушениями техники безопасности. Гибель рабочего подтвердили в СУ СК России по Калужской области, предположив, что погибший работал нелегально и не имел соответствующего патента на данный вид деятельности.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»).

29 августа 2018 года при демонтаже лифтового оборудования в Калуге погиб рабочий. Сообщается, что он отсоединил от тросов лифтовую кабину, которая находилась на первом этаже, и зафиксировал противовес на уровне девятого этажа. После этого монтажник спустился на первый этаж для продолжения работ, однако в это время противовес обрушился на пол лифтовой шахты и придавил рабочего.