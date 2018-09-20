В Министерстве образования и науки Казахстана ответили, в каких случаях детям запрещается носить смарт-часы в школах и детсадах, передает Tengrinews.kz.

Как объяснили в ведомстве, каждая школа или дошкольное учреждение вправе самостоятельно запрещать или разрешать использование гаджетов, в том числе смарт-часов на территории организации образования.

«Согласно статье 43 закона “Об образовании” организация образования самостоятельна в осуществлении учебно-воспитательного процесса и иной деятельности в пределах установленных законодательством. Кроме того, к компетенции организаций образования отнесена разработка и утверждение правил внутреннего распорядка. В его рамках учебное заведение может регламентировать все необходимое для организации своей деятельности», — сообщили в МОН, отвечая на запрос редакции.

В министерстве отметили, что вопрос об использования смартфонов и смарт-часов учениками и их родителями в школах регулируется правилами внутреннего распорядка организаций образования, а также уставом организаций образования и типовым договором оказания образовательных услуг.

Ранее в Актау детям запретили носить смарт-часы в школах и детских садах. Запрет на ношение устройств, как пояснили в отделе образования, обусловлен коллективной жалобой большинства родителей воспитанников группы и ответственностью за использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, прослушивания и записи разговоров.