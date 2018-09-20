На некоторых рынках Ашхабада продолжают появляться бутафорские прилавки, на которых выставлены упаковки из-под кур, набитые ватой.

В госмагазинах кур, которые исчезли примерно в середине августа, нет до сих пор, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана», передает ca-news.

На рынке в Дашогузе продавцы прикрывают пустые пакеты с курами потрошками, чтобы показать, что куры якобы есть в продаже.

Иногда кур небольшими партиями завозят и продают на официальных прилавках компании «Гуш топлумы». Однако продавцы делают все возможное, чтобы ограничить их продажу, чтобы затем перепродать владельцам частных магазинов за 18-19 манатов. В свою очередь, те будут их продавать уже по 22-23 маната за штуку.

О появлении бутафорских прилавков с продуктами и фальшивыми ценниками издание сообщило в начале сентября. Покупателей от них отгоняли люди в гражданской одежде с рациями, которые кричали, чтобы люди проходили мимо, так как товар не продается.