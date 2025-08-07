Юрты, обряды и гостеприимство в павильоне Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принял участия в Третьей Конференции ООН по устойчивому развитию стран, не имеющих выхода к морю. Глава государства провёл переговоры, выступил с речью, посетил выставочные павильоны и подтвердил приверженность Казахстана многолетнему сотрудничеству в рамках этого международного процесса.

На выставочной площадке – павильоны стран Центральной Азии. Казахстан представил свою экспозицию в духе национальных традиций: юрты, обряды, атмосфера уюта и открытости. Всё это сразу привлекло внимание участников форума.

Культурную программу представили также Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан. Каждая страна подчеркнула свою идентичность и уважение к общему региональному наследию.

Центральная Азия говорит языком культуры. Через традиции – к диалогу. Именно так страны региона укрепляют взаимопонимание на международной арене.

Перед началом пленарной сессии состоялась встреча глав государств Центральной Азии. Обсуждены перспективы взаимодействия в логистике, торговле, энергетике и экологии.

Регионы без выхода к морю нуждаются в эффективных транспортных решениях. Поэтому расширение транзитных маршрутов стало одной из ключевых тем переговоров.

В своём выступлении Президент Токаев выразил благодарность Туркменистану за инициативу и напомнил: именно Казахстан в 2003 году стал площадкой для первой конференции, где была принята Алматинская программа действий — фундамент сотрудничества стран РСНВМ.

Из Алматы — в Авазу. Спустя два десятилетия Казахстан остаётся активным участником инициатив, которые открывают замкнутым территориям путь к глобальному сотрудничеству и росту.