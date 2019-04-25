В Южно-Казахстанском государственном университета им. М.Ауэзова при поддержке посольства Туркменистана в Республике Казахстан прошла акция «Здоровье и счастье».

В них приняли участие представители университета, студенческой молодежи, жители Шымкента — поклонники спорта. По мнению участников и организаторов, соревнования были интересны, полезны и впредь такие спортивные мероприятия послужат импульсом спортивно-оздоровительному движению во всех странах.

“В Южно-Казахстанском государственном университете им. М.Ауэзова при поддержке Посольства Туркменистана в РК прошел праздник спорта. Отмечу, что ежегодно в Туркменистане по инициативе Президента Г.Бердимухамедова с большим размахом отмечается месячник массовых спортивных и культурных мероприятий. Проведение такого же дня в Шымкенте помогает развивать сотрудничество между народами Казахстана и Туркменистана”, — говорить Алишер Хамраев, студент приехавший из Туркменистана.