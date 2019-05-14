Студент из Туркменистана потерял деньги, две зачетные книжки и два паспорта.

Мулкаман Данатаров возле парка имени Абая в Шымкенте поймал такси, на котором добрался до пересечения улиц Жибек жолы и Рыскулова. Так как было темно, он не запомнил номер машины.

Студент предполагает, что именно в такси оставил барсетку, в которой и находились 2000 долларов, зачетные книжки и паспорта: его и еще одного студента Арслана Язбердиева.

Студент обратился в полицию с заявлением. Его там заверили, что в Шымкенте много порядочных людей, возможно, что таксист, возможно, сам его ищет. Но в любом случае, обращаемся и мы к водителям такси третьего мегаполиса, может кто-то все-таки нашел в авто барсетку студента.

Координаты студента в редакции есть.