Специалисты в заключении врача-нефролога написали, что живот пациента увеличен согласно срокам беременности. Казус пациент заметил уже дома.

Причем помимо увеличенного живота, согласно срокам беременности, специалисты Амбулаторного центра указали, что мужчина уже чувствует шевеление плода, передает Устинка LIVE.

По словам родственников, мужчина обратился в больницу с болями в животе. Претензий к специалистам у него не было, кроме одной. В заключении врача среди прочих симптомов значится, что он ждет ребенка.

В Управлении здравоохранения ВКО обещали, что выяснят, каким образом медикам удалось получить такой результат обследования.