Благодаря вакцинации уровень заболеваемости краснухой в республике за последние 20 лет снизился более чем в 3 тыс. раза (с 15346 сл. в 1998г. до 4 сл. в 2016г., 2017 -2018 гг. – не зарегистрировано).

Краснуха — это острая респираторная вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем при тесном общении с больным человеком. Особую опасность краснуха представляет для беременных женщин в связи с высокой вероятностью тяжелого поражения плода – до 85%. При этом возникает синдром врожденной краснухи в виде триады аномалий развития (порок сердца, катаракта, глухота).

Нередки также поражения центральной нервной системы, микрофтальмгения, геморрагический синдром (за счет тромбоцитопении), пороки развития мочевыводящей и пищеварительной систем, поражение скелета.

Следует подчеркнуть, что вакцинация является единственным методом профилактики краснухи.

Среди медицинских мероприятий, реализуемых в борьбе с инфекционными болезнями, одно из ведущих мест отводится вакцинации населения. Во всем мире она признана, как наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями, задачами которой, является обеспечение доступности, безопасности, эффективности вакцинации и социальная мобилизация общества по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями.

Национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан соответствует рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения, аналогичен графикам иммунизации большинства стран (Австрии, США, Франции, Китая, России).

Таким образом, Национальный календарь прививок охватывает профилактику основных вакциноуправляемых инфекций (против 21 инфекционного заболевания), за счет республиканского бюджета закупаются вакцины против 17 инфекционных заболеваний, а за счет средств местного бюджета – против 4 инфекций. В том числе, в республике постоянно совершенствуется Национальный календарь профилактических прививок. Так, в 1998 году впервые внедрена вакцинация против вирусного гепатита В, среди новорожденных и медработников, с 2005 года – против краснухи; в тот же период стала доступна комбинированная вакцина, включающая вакцины АКДС и против вирусного гепатита В, прививки против гемофильной инфекции в плановом порядке в Казахстане проводятся с 2008 года.

В Казахстане иммунизация населения против краснухи проводится двукратно: в возрасте от 12 до 15 месяцев и повторно в 6 лет.

В настоящее время хорошо зарекомендовали себя комбинированные вакцины, которые содержат ослабленные вирусы краснухи, кори и паротита — «в одном флаконе». Отказ от вакцинации может привести к накоплению восприимчивых к инфекции лиц и вызвать вспышки заболевания.

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК, просит родителей понимать насколько опасны инфекционные заболевания, от которых проводятся профилактические прививки и необходимость вакцинации для здоровья детей, что с помощью вакцинации можно предотвратить болезнь. Лучшая защита от инфекций — иммунизация.