Карантин в Шымкенте идет на пользу эпидемиологической ситуации с некоторыми заболеваниями.

По информации департамента по контролю качества и безопасности товаров и услуг, в городе за 7 месяцев 2020 года не зарегистрировано ни одного случая заболевания людей чумой, холерой, бешенством, паратифом, дифтерией, коклюшем, краснухой, брюшным тифом, полиомиелитом и сальмонеллезом.

Кроме того, снизилась заболеваемость острой кишечной инфекцией почти в 4 раза, корью в 1,3 раза, бруцеллезом в 5,2 раза, ОРВИ в 1,4 раза, туберкулезом органов дыхания на 42%.

Анастасия Новикова