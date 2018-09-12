Пассажирка, летевшая из Астаны в Дубай, впала в состояние клинической смерти. От смерти ее спас полковник Нацгвардии, летевший тем же рейсом, передает BNews.kz.

«В тот момент на борту самолета многие спали, так как была глубокая ночь. Когда я услышал крики о помощи, я подошел к женщине, которая уже впала в состояние клинической смерти. К счастью, на борту оказалось все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Реанимационные действия длились примерно полчаса. К моменту прилета в Дубай женщина уже была в сознании. Мы передали ее кардиологической бригаде, встречавшей в аэропорту», — рассказал Серик Омарбаев.

По его словам, несмотря на ограниченное пространство в самолете и отсутствия классических условий для оказания первой помощи офицер сделал искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

«Оказание первой помощи в таких ситуациях является долгом каждого из нас, тем более людей в белых халатах и погонах. Такой случай у меня впервые в жизни. Естественно, приложил все свои усилия и знания, чтобы ей стало легче», — продолжил полковник.

Он отметил, что после того, как больную передали врачам, у нее диагностировали врожденный порок сердца. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Сама женщина выразила благодарность гвардейцу за оказанную помощь в письменном виде в адрес главнокомандующего Национальной гвардией РК.

«С большой признательностью выражаю слова благодарности врачу Национальной гвардии Республики Казахстан, Омарбаеву Серику Сапановичу! Недавно, я совершала полет рейсом Астана — Дубай, где у меня случилась клиническая смерть, незамедлительную экстренную помощь мне оказал этот золотой человек! Если бы его не было на борту этого лайнера, я даже не могу предположить, что могло со мной случиться! Он профессионал с большой буквы, чуткий, добрый, внимательный, отзывчивый доктор. Он замечательный человек, желаю ему здоровья, счастья и огромных успехов в работе!» — выразила благодарность Наталья Попова.